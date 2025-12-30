Lutte : Bira Sène, président de la FSL annonce un programme de 5,6 milliards FCFA

Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), Bira Sène a annoncé dans un entretien accordé à ”Lutte Tv” qu’il a ficelé un programme chiffré à 5, 6 milliards de Francs CFA. Ce programme d’après lui, vise à structurer la discipline avec des projets concrets.



L’ancien président du Comité national de gestion (CNG) a indiqué que « cela demande une stratégie pour convaincre l’Etat à leur soutenir ». Il a aussi ajouté que leur ambition s’est de « s’inspirer du mode de fonctionnement de la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans la pratique, la gouvernance, le rayonnement ».



Par ailleurs, l’ancien dirigeant sportif de Kaolack a fait part de son intention d'organiser un séminaire avec les membres de la FSL, après sa passation de service avec le président du Comité national de gestion (CNG) de lutte, Malick Ngom.



« On va en profiter pour essayer de voir les priorités pour affiner un programme. Je vais aussi rencontrer les acteurs de la lutte. On va vers un changement. Cela va nécessiter d’échanger avec les acteurs. Une fédération est différente d’un comité. Nous avons un programme que nous devons suivre », a-t-il ajouté.