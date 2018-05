Aminata Mbengue Ndiaye, Dr Papa Abdoulaye Seck et Oumar Guèye déménagent à Diamniadio

Trois grands ministères s’apprêtent à rejoindre Diamniadio. En effet quelques semaines après l’inauguration de cette nouvelle ville, le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, celui de l’Elevage et enfin, le ministère de la Pêche et de l’Economie maritime vont bientôt s’installer dans cette nouvelle ville située à quelques dizaines de Dakar.



Ainsi, Dr Abdoulaye Seck, Aminata Mbengue Ndiaye et Oumar Guèye seront les premiers d’une longue liste de ministères que l’Agence du patrimoine bâti de l’Etat qui pilote le projet sera chargée d’installer à Diamniadio.



Le déménagement était initialement prévu, rappelle L’As, en juillet, mais finalement, elle a été rapprochée pour accélérer le désengorgement de la capitale sénégalaise, Dakar.