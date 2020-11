Aminata Touré : Idrissa Seck « a fait interdire l’accès au Cese au DAF et DRH qui devraient faire le point à ses collaborateurs »

Aminata Touré, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a déclaré que son successeur Idrissa Seck, qui a commencé à fouiller dans sa gestion, a fait interdire l’accès à l’institution à son Directeur administratif financier et son Directeur de ressource humaine.



« Tous les documents sont sur place. Il est dommage que le nouveau président du Cese (Idrissa Seck) ne soit pas venu à la passation de service pour qu’on lui fasse directement et en détail le point », a expliqué à L’Observateur, Aminata Touré.



Selon elle, cette occasion de donner directement les documents à son remplaçant ratée, elle aurait demandé ses collaborateurs pour faire l’état des lieux de la nouvelle équipe, mais la mission s’est avérée impossible. Car, dit-elle, Idrissa Seck « a fait interdire l’accès aux locaux du Cese au Directeur administratif financier (Mandiaye Diop) et son Directeur de ressource humaine (Dame Camara) qui devraient faire le point détaillé à ses collaborateurs ».



Pour parer les éventualités, Aminata Touré dit avoir fait constater cette interdiction d’accès aux locaux du Cese à ses collaborateurs, à un huissier, en personne Me Malick Seye Fall. L’ancien Premier ministre de préciser qu’elle n’est pas une novice en matière de gestion administrative.



« J’ai fait 25 ans de fonction publique internationale. Je connais les procédures de passation de service. C’est pour cela d’équipe de transition. Les membres de l’ancienne équipe administrative et la nouvelle coopèrent pour assurer la continuité du service public », a-t-elle fait savoir.