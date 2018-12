Aminata Touré tance Malick Gackou: «Il n’est même pas resté pour déposer»

Le processus de dépôt des listes de parrainage des candidats à la candidature n’a finalement débuté que ce mardi matin alors qu'il devai t être effectif depuis 00h. E t pour cause, les mandataires des candidats ne parvenaient pas à s’entendre pour l’ordre de passage. Cette situation a d’ailleurs découlé sur une bousculade poussant les 7 Sages à repousser l’ouverture de la liste jusqu’à ce mardi martin.



Cette situation n’a pas plu à Aminata Touré, plénipotentiaire du candidat Macky Sall s’est montrée outrée. D’autant plus qu’El Hadj Malick Gackou, qui est l’origine de la crispation entre acteurs politiques, n’a pas duré sur les lieux après ce que Mimi Touré qualifie de forfaiture.



«Il faut juste regretter que certains membres de l’opposition aient fait dans la provocation. Et celui qui a eu à déchirer la liste d’attente parce que nous étions là depuis 15h42, photo à l’appui, il n’est même pas resté pour déposer, il est parti. Tout ce pour dire que tout cela n’était pas sérieux mais notre démocratie est beaucoup plus forte que ces choses-là et je voudrais appeler tous les acteurs à être à hauteur de notre démocratie qui est respectée partout dans le monde », fustige-t-elle.



Et de poursuivre : «Il n’y a aucune forme d’intimidation qui s’est produite à l’intérieur comme à l’extérieur venant de la coalition, du parti au pouvoir ou des gendarmes. L’essentiel c’était un dépôt normal des candidatures.»