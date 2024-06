Amir Abdou sur la rencontre contre le Sénégal: « c’est un derby et ça va être un match difficile »

Le sélectionneur de la Mauritanie, Amir Abdou s’est exprimé sur la rencontre entre la Mauritanie et le Sénégal, ce dimanche 9 juin (16h00 GMT), comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

En conférence de presse d’avant match, Amir Abdou a souligné l’importance de ce match contre le Sénégal surtout après son revers contre le Soudan (0-2).



« On sort d’un match très compliqué où on n’a pas été à la hauteur jeudi dernier contre le Soudan. Il va falloir switcher et préparer au mieux cette confrontation qui attire beaucoup de monde. On va jouer contre un pays voisin, un pays frère et on se prépare dans les meilleures conditions pour être performant et rigoureux de façon à laver l’affront de notre dernier match. C’est un derby et ça va être un match difficile pour nous. On connaît la qualité de l’adversaire, et c’est une grande nation du football africain. Il faudra mettre en œuvre une stratégie pour les contrarier », s’est confié le sélectionneur des Mourabitounes.



En marge de la conférence de presse, Amir Abdou a lancé un appel aux supporters mauritaniens pour leur demander de pousser les Mourabitounes à la victoire contre les « Lions ».



« Je demande aux supporters de venir nombreux au stade. Les mauritaniens seront là et les sénégalais aussi. C’est d’ailleurs ce qui fait la richesse de la Mauritanie avec ce mélange de culture. On espère voir des supporters et non des spectateurs demain. Supporter c’est encourager l’équipe de la première à la dernière minute qu’importe le résultat. À notre niveau on va tout donner car on a envie de se faire pardonner après le résultat contre le Soudan. Mais le douzième homme sera important pour cette rencontre », a lancé le sélectionneur de la Mauritanie.