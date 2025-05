Thierry Sagna débarque à Urunani BBC : renfort de taille pour le champion burundais

L'équipe burundaise d'Urunani continue de muscler son effectif. Le club a officialisé l'arrivée du pivot sénégalais Thierry Sagna, fraîchement sorti d'une saison régulière en Espagne. L'ancien joueur de l'ASC Ville de Dakar n'aura donc pas de répit : après sa première expérience professionnelle en Europe, il enchaîne directement avec un nouveau défi sur le continent africain.



Ce recrutement confirme l'ambition d'Urunani de conserver sa suprématie en championnat, un titre qu'il avait conquis la saison dernière avec deux autres Sénégalais, Jean Jacques Boissy et Mouhamed Doumbya, au cœur du projet. L'arrivée de Sagna pourrait bien offrir au club une nouvelle dimension physique et tactique dans la raquette.



Avec ce renfort de poids, les regards seront à nouveau tournés vers Bujumbura, où Urunani entend bien régner encore sur le basketball burundais.