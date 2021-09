Amobé Mévégué, ancien journaliste de RFI et présentateur sur France 24, est mort à l'âge de 52 ans. « Le dealer d'ondes positives », comme il aimait à se présenter lui-même. Connu pour sa gentillesse, homme de culture, passionné de musique. Il savait transmettre ses coups de cœur et sa passion comme personne. Il l'a fait pendant des années dans l'émission Plein Sud sur RFI, avant de présenter « À l'affiche » sur France 24.



Amobé Mévégué était un homme d'une grande culture notamment musicale, il portait haut toutes les cultures africaines qu'il faisait vivre depuis 2010 sur France 24 dans le journal de la musique. Originaire du Cameroun, il avait grandi en France et se disait « citoyen d'Afrique ». À partir de 1994, sur les ondes de RFI, il produit Plein Sud, une émission culte tout en coproduisant en parallèle Africa Musica, le premier hit-parade des musiques africaines. Les téléspectateurs de TV5 le connaissent bien également. Il avait reçu sur son plateau, les plus grands noms de la musique internationale.



Un journaliste entre radio et télé

Amobé Mévégué était avant tout un homme de conviction, producteur audiovisuel depuis plus de 20 ans. Il avait fondé la chaîne UBIZNEWS TV, accessible dans 40 pays d'Afrique, une plateforme multimédia. Sa passion était née au le milieu des années 1980, il avait fait figure de pionnier en prenant part à l’aventure de Tabala FM, première radio africaine établie en France.



En 1998, sur MCM Africa, il invente avec Myriam Seurat, le premier talk-show quotidien de la diversité. La même année il avait produit aux côtés de son ami le journaliste ivoirien Joseph Andjou, le film documentaire Abidjan on dit quoi autour du thème de l'humour ivoirien pour Canal+.



Il avait aussi lancé en 2000, un magazine de presse écrite Afrobiz. Amobé Mévégué était un créatif avec une grande envie de faire et de faire partager, un désir de rencontres qu'il a fait vivre sur de nombreux médias.