Ancien ministre de la Culture : Aliou Sow liste les « bons points » de son passage

Le ministre sortant de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, s’est félicité du bilan de ce département sous sa houlette, laissant entendre que ces réalisations ont contribué au rayonnement culturel du Sénégal sur la scène internationale.



D’après l’Agence de presse sénégalaise (APS), le ministre de la culture sortant a magnifié : « Je suis fier, au terme de cette phase de ma mission ministérielle, de pouvoir apprécier le chemin parcouru, les réalisations faites, les ambitions nourries et la portée lumineuse de notre flambeau culturel à l’échelle internationale ». Aliou Sow n’a pas également manqué de relever, dit-il, que le budget alloué au département de la Culture « a presque doublé entre 2012 et 2023, soit 98% d’évolution, avec un taux de croissance annuel moyen durant la période de 5,84% ».



Et de préciser : « cette augmentation a permis d’élargir le spectre des actions du département pour toucher et impacter tous les segments de l’écosystème culturel ».



Ayant passé le témoin à Mme Khady Diène Gaye, il a listé les « bons points » de son passage au département de la culture. « Nous avons, dans le domaine des infrastructures culturelles et des lieux de diffusion, œuvré à mettre aux normes nos structures et à diversifier les contenus de nos espaces. Mais, nous avons surtout conduit à terme le projet de construction du mémorial Bateau Le Joola, après plusieurs années de ralentissement des travaux », a-t-il indiqué sur APS.



Evoquant la « nouvelle allure du Festival national des arts et de la culture », Aliou Sow a exprimé que « la première édition du Gala Gaïndé des séries sénégalaises a été initiée pour primer les meilleures productions audiovisuelles et les meilleurs acteurs des séries » et également « le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA), que 53 projets ont fait l’objet d’une notification de financement, pour un montant de 2 milliards 335 millions 294 650 FCFA ».



L’ancien ministre n’a pas cependant manqué de souhaiter pleins succès à sa successeure, Khady Diène Gaye.