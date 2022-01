Andriy Shevchenko n'est plus l'entraineur du Genoa !

En danger ces dernières semaines, Andriy Shevchenko n'est officiellement plus à la tête de la formation du Genoa. Comme indiqué par le club italien, ce samedi, l'ancien joueur des Blues quitte prématurément le navire d'Il Grifone : «le CFC de Gênes annonce que l’entraîneur Andriy Shevchenko a été relevé de ses fonctions. Le Club remercie l’entraîneur et son staff pour le travail accompli avec engagement au cours de ces mois. Les conseils techniques de l'équipe première seront temporairement confiés à M. Abdoulay Konko, assisté de Roberto Murgita», précise ainsi le communiqué.



Récemment éliminé par l'AC Milan en Coupe d'Italie (1-3), le coach ukrainien paye surtout son bilan catastrophique pour sa première expérience à la tête d'un club. Battu par La Spezia (0-1) à l'occasion de la 21ème journée de Serie A, le Genoa pointe, en effet, à une très inquiétante 19ème place avec une seule petite victoire et un point d'avance sur la Salernitana, lanterne rouge...



