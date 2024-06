Annulation DOB, polémique sur la DPG – Thierno Bocoum charge les députés : « Y en a marre de ce gatsa gatsa enfantin et ridicule »

L’annulation du débat d’orientation budgétaire (DOB) à l’Assemblée nationale et la lettre du Premier ministre, en réponse au député Guy Marius Sagna, où Ousmane Sonko refuse de se présenter à l'Hémicycle pour faire sa déclaration politique générale (DPG), n’est pas du goût de l’ancien parlementaire Thierno Bocoum. Il a exprimé son ras-le-bol en qualifiant cette situation de « ridicule et enfantin ».



« Le bureau de l’AN n’a pas le droit d’annuler l’exécution d’une disposition de la loi. Le PM n’a pas le droit de menacer de faire sa DPG en dehors de l’AN. Y en a Marre de ce gatsa gatsa enfantin et ridicule », a-t-il écrit sur son compte Facebook.



Le président du Mouvement AGIR invite le Président Bassirou Diomaye Faye à rétablir cette situation.

« Le PR est la clef de voûte des institutions. Il doit agir pour rétablir cette situation. Un PM dans un régime présidentiel ne peut avoir le pouvoir de créer une crise institutionnelle », a dit Thierno Bocoum.