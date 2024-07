Annulation in extremis d'une hausse du prix de l'eau : le Président Bassirou Diomaye Faye révèle et charge Macky Sall

Le Président Bassirou Diomaye Faye a révélé que le 29 mars dernier, son prédécesseur Macky Sall et ses collaborateurs avaient hâtivement pris un arrêté visant à augmenter le prix de l'eau. Cette décision controversée aurait potentiellement conduit à une flambée des prix de l'eau si elle n'avait pas été annulée à temps.



« Le 29 mars, mon prédécesseur (Macky Sall) et ses collaborateurs se sont précipités de prendre un arrêté pour augmenter le prix de l’eau. Si nous n’avions pas annulé cet arrêté, le prix de l’eau allait flamber d’un jour à l’autre », révèle le Président Bassirou Diomaye Faye qui s’exprimait, face à la presse nationale.



Le chef de l’Etat a souligné l'importance cruciale de cette annulation pour prévenir une hausse soudaine et préjudiciable pour les citoyens.