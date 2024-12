Anta Babacar Ngom interpelle Ousmane Sonko : "des promesses pour 2050, mais des urgences pour 2024"

« Huit mois pour venir à l’Assemblée, mais c’est bien, vous êtes là », a lancé la députée Anta Babacar Ngom en référence au délai qu’a pris le Premier ministre pour sa déclaration de politique générales. Si elle a salué l’ambition affichée par Ousmane Sonko à travers des projections jusqu’en 2050, elle a souligné l’urgence de répondre aux défis actuels.



Anta Babacar Nom a rappelé que 2024 avait été une année particulièrement sombre en matière d’émigration clandestine, avec un nombre record de départs périlleux vers l’Europe. « Le coût de la vie reste élevé pour les Sénégalais. Et que dire du Woyofal ? », a-t-elle ajouté, en allusion à ce mode de paiement de l’électricité souvent critiqué pour son impact sur les ménages les plus modestes.



La députée a également dénoncé ce qu’elle perçoit comme un manque de considération pour les femmes dans les politiques publiques. « Qu’ont fait les femmes pour mériter cette absence totale dans vos discours, tout comme dans vos actions ? Accordez-nous la place que nous méritons », a-t-elle martelé.



Anta Babacar Nom a conclu en affirmant son encrage dans l'opposition et indiquant que celle ci se positionnera en tant que républicaine, prête à surveiller de près les engagements pris par le gouvernement. « Ce qui est sûr, sachez que nous serons une opposition républicaine, vigilante face à vos engagements et soucieuse de la souffrance des Sénégalais. »