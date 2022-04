Antonio Conte est excédé par les "fake news" l'envoyant au PSG, réunion au sommet pour l'avenir du Barça

Antonio Conte agacé par les «fake news» l'envoyant au PSG



Le manager des Spurs, Antonio Conte, s'est montré agacé en conférence de presse quand un journaliste a demandé s’il avait offert ses services au Paris Saint-Germain cet été. Le coach de Tottenham a assuré qu'il s'agissait d'une fake news, et une injustice pour tout le monde. Il a déclaré se concentrer uniquement sur les cinq derniers matchs de la saison de Premier League de son club. Conte pourrait très facilement tuer toutes les rumeurs sur son avenir en promettant de rester chez les Spurs la saison prochaine. Mais il ne le fera pas selon The Guardian. Hier, Conte est revenu sur sa position en affirmant qu'il ne discuterait de la saison prochaine avec la hiérarchie du club qu'une fois la campagne en cours terminée. Il a également rappelé, comme à son habitude, qu'il souhaitait mettre en place une équipe capable de faire plus que se battre pour le top 4.





Une réunion cruciale pour déterminer l'avenir du Barça



Si les Blaugranas ne vont remporter aucun trophée cette saison, les dirigeants préparent déjà l'année prochaine. Ce matin, c’est Ronald Araujo qui fait la Une de la presse sportive catalane. Le Barça a officialisé la prolongation de contrat de l'Uruguayen jusqu'en 2026. Comme le titre le journal Mundo Deportivo en reprenant ses propos, il n’a jamais hésité à prolonger avec le Barça. Joan Laporta, espère qu'après le renouvellement du contrat de Ronald Araujo, Gavi sera le prochain Blaugrana à prolonger son contrat avec le club. On apprend aussi dans les pages intérieures de Mundo Deportivo que le FC Barcelone a rencontré Jorge Mendes pour discuter de trois cas en particulier, ceux d'Adama Traoré, Francisco Trincão et Nico González. Adama Traoré et Trincão pourraient faire l’objet d’un échange entre le Barça et le Wolves. Le jeune Nico, de la Masia, devrait être prolongé.



La Juventus s'active concernant ses futures recrues



La Juventus Turin aussi prépare l’avenir. Le premier chantier de la Vieille Dame est de renouveler sa défense. Pour l’instant, la meilleure opportunité possible est Antonio Rüdiger, libre cet été. D’après Tuttosport, Massimiliano Allegri rêve de Milinkovic-Savic et de Milan Škriniar, surtout de ce dernier. Si un accord avec l'Inter sur le papier s'avère compliqué, il n’est pas impossible, surtout si son contrat expire en 2023. Se renforcer en affaiblissant un concurrent direct, l’Inter, c’est une habitude pour la Juve. En attendant, la priorité est de continuer avec Matthijs De Ligt, à tel point que les Bianconeri réfléchissent à une prolongation annuelle pour éviter tout risque.