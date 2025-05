Apparition de Nefertiti Sow dans "Fasséma" : Maty Rose saisit la justice pour "diffamation"

L'affaire prend une tournure judiciaire. Ce qui n’était au départ qu’un débat artistique sur les réseaux sociaux autour de l’apparition surprise de l’actrice Nefertiti Sow, plus connue sous les noms de Maty Rose ou Fatou Bintou dans la série Fasséma, est désormais entre les mains de la justice sénégalaise. Selon des informations publiées sur la page Facebook « Si tu aimes les séries sénégalaises », plusieurs plaintes ont été déposées auprès des services compétents.



Maty Rose a confirmé avoir entamé une procédure contre les auteurs de propos qu’elle considère comme « diffamatoires », « moqueurs » ou encore « attentatoires à son intégrité ». L’actrice estime que les attaques en ligne dont elle fait l’objet dépassent le cadre de la liberté d’opinion et relèvent désormais du pénal, indique L’Observateur.



Une source proche du dossier rapporte qu’une personne mentionnée dans la plainte a été convoquée ce mardi par la Division spéciale de cybersécurité, pour une audition prévue à 16 heures. Il s’agirait, selon la même source, d’une internaute particulièrement active sur les réseaux sociaux et identifiée comme proche de la maison de production Marodi, productrice de la série Baabel, à laquelle Maty Rose était précédemment associée.



Pour l’heure, ni Evenprod (la société qui produit Fasséma) ni Marodi n’ont pas officiellement réagi à cette affaire.