Appel à candidature de travailleurs saisonniers en Espagne : l'ADHA salue la démarche des nouvelles autorités

Le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères vient de poser un acte qui a tapé dans l'oeil de l'Action pour les Droits Humains et l'Amitié (ADHA) . Cette organisation oeuvrant dans la lutte pour les droits des migrants a marqué toute son adhésion à la démarche posée par le ministère de Madame Yacine Fall nouvelle cheffe de la diplomatie sénégalaise. L'acte en question est l'appel à candidature lancé par la Direction d'Appui aux Sénégalais de l’Extérieur, concernant le recrutement de travailleurs saisonniers dans les plantations d'Espagne (Frutalinda SL).

Par un communiqué dont PressAfrik détient copie, l'ADHA encourage cette direction "à persévérer dans cette optique, en prenant véritablement en main toute la procédure, pour une communication plus large et pour une gestion inclusive et transparente".



Dans sa missive l'organisation a rappelé les précédentes fausse notes concernant ce recrutement de travailleurs saisonniers en Espagne qui avait commencé par le régime d'Abdoulaye Wade. "La majeure partie de ces jeunes étaient laissés à eux-mêmes, sans suivi véritable, rencontrant ainsi d'énormes difficultés dans le pays d'accueil. Aucune évaluation, aucun bilan, n’avaient été faits et portés devant l'opinion publique à l'époque".



En outre, ajoute l'ADHA, "le Président sortant, Son Excellence Monsieur Macky SALL, avait par la suite repris les mêmes accords en 2021". Aussitôt après cette reprise des accords, l'organisation a marqué son scepticisme quant aux méthodes de sélection des candidats.



Aujourd'hui, elle appelle les nouvelles autorités et en premier le Président Bassirou Diomaye Faye à inclure cette question dans les démarches de rupture incarnant la transparence dans les affaires de l'Etat.