Appel à la résistance : les responsables de BBY parlent d’un « échec lamentable » des « apprentis pyromanes »

L’appel à la résistance des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi pour accompagner Barthélémy Dias au tribunal, a été « échec lamentable » des « dirigeants irresponsables et des apprentis pyromanes », selon les responsables de la mouvance présidentielle, BBY.



« Mercredi 10 novembre, certains dirigeants irresponsables ont lamentablement échoué dans leur entreprise insurrectionnelle, du chaos et du désordre dans les villes de Dakar. Le maintien aujourd’hui de l’appel à leurs militants pour l’envahissement du tribunal, malgré le renvoi du procès au 1er décembre prochain, prouve à suffisance que ces apprentis ne reculeront devant rien dans leur funeste projet de déstabilisation du pays », a dénoncé Waly Fall, responsable de BBY.



La coalition Benno Bokk Yakaar constate pour s’en réjouir que les populations de Dakar en général et la jeunesse en particulier, ont royalement ignoré ces « néo politiciens ». Elle a salué encore une fois la maturité du peuple sénégalais qui a fini de démasquer « ces imposteurs, putschistes et nihilistes invétérés ».



Prenant la parole, Pape Mahawa Diouf a précisé que « BBY n’est pas dans la même logique de YAW » et que la coalition dirigée par le président Macky Sall appelle à la paix. « Nous appelons à la paix et à la sérénité. Nous n’avons pas promis de mettre feu au Palais de justice, nous n’avons pas promis de faire une deuxième vague, nous n’avons pas tenu de propos injurieux devant les forces de défenses et de sécurité ».



Des affrontements ont éclaté mercredi entre forces de l’ordre et militants de la coalition YAW qui voulaient accompagner le candidat à la mairie de Dakar, Barthélémy Dias. Ce dernier qui a été convoqué pour son procès en appel de l’affaire Ndiaga Diouf avait appelé ses militants à envahir le tribunal. Le même appel a été lancé par Ousmane Sonko et Khalifa Sall.