Approvisionnement des structures de santé : l’ARP rappelle les règles et avertit contre les circuits parallèles

L’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) a lancé un rappel à l’ordre aux pharmaciens responsables et aux agences de promotion pharmaceutique, dans une note d'information datée du 30 mai. Elle y dénonce des pratiques contraires à la loi concernant l'approvisionnement des structures publiques de santé en médicaments.



Selon l’ARP, « il a été constaté que certaines agences de promotion procèdent à la livraison directe de spécialités pharmaceutiques aux postes de santé, centres de santé et districts sanitaires. Ces produits sont ensuite « revendus aux patients à des tarifs excessifs ».



D’après le document parvenu a PressAfrik, ces pratiques sont en violation flagrante de la loi n°2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments et autres produits de santé. Cette législation consacre un « monopole pharmaceutique strict » et « proscrit toute distribution parallèle », rappelle l'ARP.



L’agence déplore que « ces circuits non autorisés perturbent l’approvisionnement officiel, organisé de manière à garantir la traçabilité, la régularité et la sécurité dans la distribution des produits pharmaceutiques au sein des structures publiques. » L’ARP rappelle que toute infraction aux circuits réglementés d’approvisionnement est passible : « D’une amende de 5 à 10 millions de francs CFA » ; D’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans » ; D’un cumul des peines », en cas d’infractions graves. »