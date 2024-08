Approvisionnement en eau : la région de Thiès menacée par un manque de la ressource

Une zone "à risque" en termes de ressources en eau, c'est la menace qui guette la région de Thiès. Cette révélation est du directeur général de la gestion et de la planification des ressources en eau.



« La région de Thiès est considérée comme une zone hot spot. C’est une zone vulnérable », a dit Niokhor Ndour lors d’un atelier de concertations régionales sur l’hydraulique et l’assainissement, tenu lundi à la gouvernance de Thiès dans les colonnes de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Selon lui, cette situation est justifiée par le fait que « les prélèvements sont supérieurs à la recharge de la nappe par les eaux de pluie ».



« Nous préconisons l’utilisation des eaux renouvelables, pour préserver la réserve pour les générations futures », a-t-il dit, suggérant dans le même moment que les eaux rejetées soient traitées et réutilisée pour parer à cette éventualité.



Plusieurs participants ont attiré l’attention sur la surexploitation des ressources en eau par les sociétés minières ou par les unités de production d’eau de source.



Cette rencontre est organisée pour recueillir les préoccupations des populations en marge de la tenue prochaines des assises nationales de l'eau en Octobre prochain.