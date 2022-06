Après 27 ans, Internet Explorer tire sa révérence

Microsoft met définitivement fin à son navigateur historique. À partir de mercredi, Internet Explorer sera supprimé sous Windows 10 de manière progressive. Le navigateur Microsoft Edge prendra le relais.

Microsoft tourne la page. A partir de ce mercredi 15 juin, Internet Explorer disparaîtra progressivement des PC Windows destinés au grand public. Une fin du navigateur historique de l'entreprise déjà annoncée le 19 mai 2021. "Le futur d'Internet Explorer sur Windows 10 est Microsoft Edge" indiquait Microsoft. Internet Explorer, qui n'est plus mis à jour depuis 2015, perdra ainsi tout support technique.



L'arrêt du navigateur est un passage obligé pour Microsoft car il n'est plus adapté à certains logiciels et applications d'entreprise. C'est pourquoi Microsoft Edge prendra sa succession. Dans les faits, ce passage de relais est déjà une réalité puisque ce navigateur, créé en 2015, est intégré sur les nouveaux ordinateurs.





Internet Explorer délaissé par les internautes

La fin d'Internet Explorer ne va pas changer la vie de beaucoup d'internautes car il est en réalité déjà très peu utilisé. Selon les chiffres du site Statcounter, seules 0,64% des navigations sur le web ont été réalisées à partir d'Internet Explorer en mai 2022 dans le monde, contre 64,95% pour Chrome le navigateur de Google et 19,01% pour Safari le navigateur d'Apple.



Même Microsoft Edge, le remplaçant d'Internet Explorer, est à la peine avec seulement 3,99% de parts de marché. Microsoft va donc devoir multiplier les innovations technologiques s'il veut séduire les internautes.



Pour pousser les internautes à ne plus utiliser son ancien navigateur, Microsoft a choisi de ne plus lui permettre d'ouvrir certains sites très populaires comme YouTube ou Instagram. Dès 2019, l'entreprise déconseillait elle-même d'utliser Internet Explorer.



Dans certaines entreprises, de vieux composants nécessitent toutefois Internet Explorer pour fonctionner. Pour préserver ces dernières, Microsoft a intégré un "mode Internet Explorer" dans son nouveau navigateur Edge, qui devrait rester fonctionnel jusqu'en 2029.