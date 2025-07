Les Etats-Unis annoncent quitter l'Unesco pour la deuxième fois

Les États-Unis ont annoncé, ce mardi, leur retrait de l’UNESCO, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Washington avait déjà quitté l’institution sous l’administration Trump en 2018, avant d’y faire son retour en juin 2023.



Dans un communiqué officiel, la porte-parole du Département d’État, Tammy Bruce, a justifié cette décision en déclarant : « La poursuite de la participation des États-Unis à l’UNESCO n’est pas dans l’intérêt national. »



Elle a notamment reproché à l’agence onusienne de faire preuve de « parti pris contre Israël » et de promouvoir des causes jugées « clivantes » par Washington.