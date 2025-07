Iran: au moins huit morts dans une attaque «terroriste» contre un bâtiment de la justice

Au moins huit personnes, cinq civils et trois assaillants, ont été tuées ce samedi 26 juillet dans une attaque qualifiée de « terroriste » contre un bâtiment de la justice dans le sud-est de l'Iran, a rapporté le pouvoir judiciaire.



« Des hommes armés non identifiés ont attaqué le centre judiciaire de Zahedan », a indiqué la justice iranienne, faisant état de cinq morts et 13 blessés. L'agence de presse officielle Irna rapporte pour sa part la mort de trois assaillants.



Zahedan est la capitale provinciale du Sistan-Baloutchistan, une région frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan, régulièrement en proie à l'instabilité.