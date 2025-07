Mali: Human Rights Watch documente de nouvelles «exécutions» et «disparitions» de civils peuls par l'armée et Wagner

C'est le titre sans équivoque du rapport publié ce mardi 22 juillet par Human Rights Watch. L'ONG de défense des droits humains affirme que l'armée malienne et ses partenaires russes du groupe Wagner, désormais Africa Corps, « ont perpétré des dizaines d’exécutions sommaires et de disparitions forcées » depuis janvier dernier.



Au moins 12 exécutions sommaires et 81 disparitions forcées sont recensées au cours des sept derniers mois au Mali. Toutes concernent des hommes de l'ethnie peule, selon Human Rights Watch, qui rapporte des témoignages selon lesquels l'armée malienne et ses supplétifs russes de Wagner, remplacés en juin par « l'Africa Corps », « accusent » les Peuls de « collaborer » avec le Jnim, lié à al Qaeda.



L'ONG de défense des droits humains s'est entretenue avec plusieurs dizaines de témoins, chefs de communauté et autres « personnes ayant eu connaissance des incidents. » Human Rights Watch précise avoir également sollicité les ministres maliens de la Justice et de la Défense, sans obtenir de réponse.



Parmi les cas cités par l'ONG, ceux des villages de Bélidanédji et de Kourma, région de Ségou, en mars dernier, où des habitants ont été exécutés sommairement. D'autres ont été embarqués dans des véhicules militaires. Depuis, leurs proches ignorent où ils se trouvent et même s'ils sont encore en vie. Scènes similaires à Kobou, région de Douentza, trois mois plus tôt, où des cadavres ont été retrouvés avec les yeux bandés et les mains liées. Plusieurs dizaines de maisons avaient également été incendiées.



Human Rights Watch écrit enfin disposer « d'informations crédibles, corroborées par les Nations Unies », sur l'exécution sommaire d'au moins « 65 éleveurs et marchands de bétail peuls » dans le village de Sébabougou, région de Kayes, en avril dernier. À l'époque, RFI avait révélé la découverte de plusieurs dizaines de cadavres près du camp militaire de Kwala, quelques jours après des arrestations massives par l'armée et Wagner le jour de la foire de Sébabougou.