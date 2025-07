Crash d'un avion dans l'est de la Russie : aucun survivant parmi les 48 personnes à bord

Un avion de ligne An-24 de la compagnie sibérienne "Angara" transportant 48 personnes s'est écrasé dans la région de l'Amour, dans l'Extrême-Orient russe, ont annoncé jeudi les autorités locales.



Les contrôleurs aériens avaient perdu le contact avec l'avion, qui avait décollé de la ville de Blagovechtchensk, à la frontière russo-chinoise, alors qu'il s'approchait de sa destination, la ville de Tynda.



Peu après, le ministère russe des Situations d'urgence a déclaré qu'"un hélicoptère Mi-8 du Service russe de l’aviation civile" avait "découvert le fuselage en flammes de l’avion".



Un hélicoptère de Rosaviatsiya (agence russe de transport aérien) a rapidement repéré le fuselage en feu de l'avion sur le versant d'une montagne dans une forêt située dans une zone difficile d'accès. L'hélicoptère de sauvetage n'a pas pu atterrir près du lieu du crash. Des équipes de recherche et de sauvetage ont été envoyées sur les lieux et se sont rendues à pied jusqu'au site de la catastrophe.



Plus tard, les autorités ont annoncé la mort de toutes les personnes qui se trouvaient à bord. Selon les informations fournies par le gouverneur de la région de l'Amour, Vasily Orlov, il s'agit de 42 passagers, dont 5 enfants, et 6 membres d'équipage. Tous les membres d'équipage sont des résidents de la région d'Irkoutsk.



Selon la chaîne Telegram "112", proche des services secrets russes, une passagère a refusé au dernier moment de prendre l'avion, mais figurait sur la liste des passagers. C'est pourquoi initialement, il était question de 49 victimes.



Les médias russes, citant des sources au sein des services d'urgence, indiquent que les hypothèses envisagées sont une erreur de l'équipage dans de mauvaises conditions météorologiques et une défaillance technique.