Cameroun: Marc Brys a bien démissionné des Lions Indomptables, affirme Samuel Eto'o

Au Cameroun, c'est un nouveau rebondissement concernant l'éternel feuilleton autour des Lions indomptables et la démission de Marc Brys, l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. Samuel Eto'o a répondu au ministre des Sports. L'ex-attaquant star du FC Barcelone maintient, sur la foi de documents en sa possession, que le technicien belge a bel et bien démissionné, malgré les démentis successifs de Marc Brys lui-même et de Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports.



Au Cameroun, la réponse est cinglante. Sur deux pages, Samuel Eto'o s'insurge d'abord contre les insinuations de manipulation qui font croire que c'est la fédération qui aurait orchestré cette vraie fausse démission. « La Fécafoot n'a jamais été associée à la négociation et à la signature liant Marc Brys à l'État du Cameroun », écrit Samuel Eto'o, pour tenter de balayer toute hypothèse de manipulation par la fédération dans cette affaire.



Le président de la Fécafoot pointe ensuite une incohérence chronologique dans les arguments avancés par le ministre des Sports, qui dans un communiqué un jour plus tôt, a affirmé que les salaires dus au sélectionneur et qui ont motivé la démission avaient été payés le 18 juillet alors que la lettre de démission est signée le 21 juillet.



Samuel Eto'o affirme détenir des preuves de la démission de Marc Brys

Pour la Fécafoot, il y avait bien un motif de vexation de la part du sélectionneur sur ses arriérés et c'est ce qui a conduit à sa décision unilatérale de rupture de contrat. Enfin Samuel Eto'o affirme détenir des preuves de la démission de Marc Brys « avec effet immédiat ».



La Fécafoot, qui avait déjà déclaré avoir « pris acte » de la démission du technicien belge, considère ainsi qu'il n'est plus l'entraîneur de l'équipe nationale de football. Le ministère des Sports tout comme le sélectionneur Marc Brys n'ont pas encore réagi à cette sortie annonciatrice d'un nouveau feuilleton autour de l'encadrement des Lions Indomptables.