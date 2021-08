Après Alassane Ouattara, son frère Téné Birahima en confinement

Un communiqué émanant du ministère d'État, ministère de la Défense fait savoir que Téné Birahima Ouattara, frère cadet du président de la République, sujet contact d'un cas positif à la covid -19, est entré en confinement. Cela intervient juste un jour après la mise en isolement du chef de l'État ivoirien.



Téné Birahima entre en confinement

Après Alassane Ouattara, une autre personnalité du pouvoir vient d'entrer en isolement. "Le mardi 3 août 2021, le ministre d’État, ministre de la Défense, monsieur Téné Birahima Ouattara, sujet contact d’un cas positif à la covid -19, s’est mis en confinement, conformément aux dispositions sanitaires en vigueur", rapporte un communiqué rendu public le mercredi 4 août 2021 et signé des mains de Malan Jean Paul, le directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de la Défense.



Cette nouvelle tombe alors qu'Alassane Ouattara, frère ainé de Téné Birahima Ouattara, "ayant été en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive à la covid -19, a décidé, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales, de se mettre en confinement".



Par ailleurs, "le président de la République exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner, tout en continuant à respecter les mesures barrières visant à lutter contre cette pandémie".