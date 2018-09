Après Kolda, la fièvre aphteuse prend la direction de Tambacounda

Après la région de Kolda où plus de 200 bêtes sont mortes, la fièvre aphteuse a pris la direction de Tambacounda. Dans cette localité, 30 têtes (des veaux et des moutons) ont été déjà tuées par la maladie, selon des éleveurs.



« J’ai perdu 10 têtes aujourd’hui et je suis inquiet, car si ça continue nous allons tout perdre. Nous voulons que les autorités réagissent, a dit Thierno Signaté, éleveur dans la région de Tamba.



Il y a deux semaines, le ministère de l’Elevage a envoyé à Kolda, un important lot de médicaments vétérinaires, composé d’antibiotiques et des antiparasitaires pour soigner les 3.000 bêtes déjà malade et prendre en charge plus de 15.000 bœufs.



La direction des services vétérinaires au ministère de l’Elevage a annoncé qu’elle va se rendre sur les lieux à Tamba pour faire le constat, en vue d’aider ces éleveurs.