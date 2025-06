Tabaski 2025 - Touba : Serigne Mountakha salue l’élan collectif pour rénover la Grande Mosquée

La prière de la Tabaski, dirigée par Serigne Fallou Abdou Khadre Mbacké à Touba, a été marquée par le message fort du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Dans son discours, le guide spirituel a salué la ferveur religieuse des fidèles et leur engagement massif en faveur de la rénovation de la Grande Mosquée de Touba. Un projet qu’il qualifie désormais de « collectif, réaliste et réalisable », au vu de l’enthousiasme qu’il a suscité.



« Dès que j’ai évoqué l’idée d’embellir et rénover la mosquée, j’ai constaté un grand élan d’adhésion. Cela me conforte dans la conviction que cette œuvre est à notre portée », a-t-il confié, tout en formulant des prières pour tous ceux qui contribuent à ce chantier spirituel et communautaire.



Cette initiative s’inscrit dans la continuité des grands travaux lancés par le mouridisme, qui marque son attachement à la foi, au travail et à l’unité.



Dans son sermon, l’imam a, quant à lui, rappelé la portée spirituelle de l’Aïd-el-Kébir, ancrée dans la tradition prophétique. Il a exhorté les fidèles à célébrer cette fête avec piété, en suivant les enseignements de l’islam et les valeurs du mouridisme héritées de Cheikh Ahmadou Bamba.