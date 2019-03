Après Sadio Mané, Zinedine Zidane veut Kalidou Koulibaly

Pour les Merengues, il sera certainement question de remplacer Cristiano Ronaldo, transféré à la Juventus Turin pour 115 Millions d’euros l’été dernier. Et à en croire les informations de France Football, le Sénégalais Sadio Mané est une piste qui anime le retour de Zinedine Zidane. Et comme si cela ne suffisait pas, le coach de Real songerait également, selon les rumeurs concernant le mercato, à recruter le défenseur Sénégalais de Napoli.



Ce matin, le Corriere dello Sport explique que l’entraîneur français veut Kalidou Koulibaly afin de renforcer sa défense centrale. Mais le Sénégalais ne sera pas facile à attirer. Selon le journal, le Napoli mettra les bouchées doubles et fera tout pour le garder la saison prochaine, d’autant qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2023. Surtout, le média rappelle que les Italiens ont déjà repoussé une offre de 105 millions de Manchester United l’an passé.