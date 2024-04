Coupe du monde féminine 2026 : le Sénégal connait ses adversaires pour le tournoi de pré-qualification

L’équipe nationale féminine de basket-ball connait ses adversaires pour le tournoi de pré-qualification de la Coupe du monde 2026 qui aura lieu en Allemagne. Le tirage au sort a été effectué ce jeudi et les « Lionnes » joueront dans le groupe C, avec le Brésil, la Hongrie et les Philippines.



Les Tournois de pré-Qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026 auront lieu au Mexique et au Rwanda entre le 19 et le 25 août 2024.



En plus des 12 nations qui seront engagées dans le Tournoi Olympique Féminin de Paris 2024, les 16 meilleures autres nations du monde (4 par région) prendront part à cette première étape en vue de la qualification pour la Coupe du Monde Féminine FIBA 2026.



L’équipe nationale du Sénégal se rendra à Kigali pour rencontrer le Brésil, les Philippines et la Hongrie. Le Sénégal, le Mali, le Mozambique et le Rwanda sont les 4 pays retenus pour la zone Afrique.