FC Barcelone : Mikayil Ngor Faye, déclaré « intransférable »

Auteur d’une saison difficile, avec une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face au PSG, et une perte quasi définitive du titre de La Liga, le FC Barcelone pourrait procéder à de nombreux changements cet été.



Selon les médias catalans, seuls cinq joueurs de l’effectif ont été déclarés intransférables, que des jeunes dans la liste. On y retrouve les Espagnols Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Gavi, Pedri et le Sénégalais Mikayil Ngor Faye. Malgré qu’il n’a pas encore joué pour l’équipe première des Blaugrana, le club ne compte pas laisser filer la pépite sénégalaise et le déclare donc « intransférable ».



D’après Diario Sport, l’international sénégalais a reçu plusieurs offres d’autres clubs mais FC Barcelone n’a toujours pas envisagé un départ de Faye. Ce dernier a pu, cette saison, bien s’imposer dans la charnière centrale du Barça B. Des performances saluées même par le coach espagnol de l’équipe A, Xavi, qui n’avait pas tardé à le convoquer dans son effectif lors de certaines rencontres en Liga cette saison.