USM Alger-Berkane : la CAF a rendu sa décision

Le club algérien a perdu le match sur tapis vert (0-3), la victoire revenant à la Renaissance de Berkane. En plus de la défaite, la Confédération africaine de football (CAF) annonce qu’elle pourrait prendre des sanctions supplémentaires contre le club Algérien.

Alors que le match retour RS Berkane (Maroc) vs USMA (Algérie) est maintenu pour le 28 avril, cette instance de la CAF annonce qu’elle va soumettre le cas au Jury Disciplinaire pour des éventuelles sanctions additionnelles.



Cette affaire a commencé par une histoire de maillot floqué de la carte du Maroc avec le Sahara occidental. Les autorités algériennes ont bloqué le week-end dernier la délégation du club marocain et saisi leurs équipements dès leur descente d’avion. L’affaire a été portée à la CAF qui a tranché en déboutant la fédération algérienne de football dans son appel.



« Lors de sa réunion tenue le 24 avril, la Commission d’Organisation des Compétitions Interclubs et de la Gestion du Système des Licences des Clubs a décidé ce qui suit : Sanctionner le Club USMA par un forfait de 0-3 pour le match no.129 USMA (Algérie) vs RS Berkane (Maroc) de la TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/2024, soumettre le cas au Jury Disciplinaire pour des éventuelles sanctions additionnelles, le match retour RS Berkane (Maroc) vs USMA (Algérie) de la TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/2024 – au Stade Municipal de Berkane – 20H00 (heure locale) le 28avril 2024 est maintenu», indique la CAF dans un communiqué.