Après avoir promis de tuer Adji Sarr, « Azoura Fall » extrait de prison et entendu à la Sureté urbaine

Placé sous mandat de dépôt par le juge du 8ème cabinet pour offense au chef de l'Etat, outrage à un corps constitué et diffusion de fausses nouvelles après son arrestation par la Division des investigations criminelles (Dic), Assane Guèye dit "Azoura Fall" a été extrait de prison jeudi. Direction? La Sûreté urbaine (Su) de Dakar où ce soutien de Pastef âgé de 33 ans a été interrogé sous le régime de la garde à vue avant son déferrement prévu ce vendredi. Il risque un second mandat de dépôt.



Selon les informations de Libération, celui qui est devenu célèbre en portant toujours le drapeau national derrière Ousmane Sonko, est visé pour une vidéo dans laquelle il promettait de "tuer Adji Sarr en cas de procès public" avec Ousmane Sonko et «'aller en prison». Des propos tenus lors d'une émission sur la chaîne digitale Sunugal 24.



Pour rappel, «Azoura Fall» avait été écroué en même temps que Baba Guèye arrêté par la Dsc à Tambacounda. La famille de ce dernier a d'ailleurs fait une sortie pour exprimer ses regrets et de- mander clémence.