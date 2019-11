Après avoir reçu le prix Medays 2019, Macky Sall entend développer les actions qui lui ont valu cette distinction

Après avoir reçu le prix Medays 2019 jeudi à Tanzer, au Maroc, le président Macky Sall entend développer les actions qui lui ont valu cette distinction de dessiner le futur qui s’impose au continent africain.



« Je vois, certes la reconnaissance des efforts déjà consentis, mais surtout un encouragement à poursuivre ces efforts tant les défis sont encore nombreux dans notre pays et sur notre continent. A l’évidence, nous pouvons relever ces défis dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité », a dit le président Sall.



« Il est vrai que le cours de l’histoire n’est pas rassurant, en ces temps d’antagonisme ouverts ou latents, et surtout de crises aiguës, et vulnérabilités multiples (…). A travers le monde, pas seulement en Afrique, des millions d’hommes et de femmes continuent de sombrer dans l’abîme de la guerre et du terrorisme », a-t-il souligné.



Selon le chef de l’Etat, une étude récente révèle que 8% seulement de la population du monde détiendraient 86% de sa richesse. Et malgré le recul de l’extrême pauvreté, plus de 850 millions de personnes vivent dans des conditions d’indigence absolue, ce qui rend, d’après lui, peu probable la réalisation de l’Objectif de développement durable d’éradication de la pauvreté d’ici à 2030.



Le Forum MEDays est organisé au mois de novembre de chaque année, pour une durée de quatre jours, autour d’une trentaine de sessions et de panels au moins.



L’édition 2018 a enregistré la participation de près de 150 intervenants de haut niveau, représentant des cinq continents : chefs d’État, chefs de gouvernement, ministres, responsables d’entreprises internationales, chefs d’entreprise, investisseurs, personnalités étrangères. Les MEDays regroupent environ 4500 participants chaque année.