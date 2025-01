Après l'affaire des 125 milliards, le Parquet financier ouvre une enquête sur un détournement de plus de 13 milliards de francs CFA

Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi d’un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), mettant en lumière des irrégularités financières d’envergure impliquant le gérant d’une société à responsabilité limitée (Suarl) pour un montant total de 13 610 088 725 (treize milliards six cent dix millions quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-cinq) francs CFA.



Dans une note signée par le procureur financier Abdoulaye Sylla, dont PressAfrik a obtenu copie, il est indiqué que "conformément à l’article 66 de la loi n° 2024-08 relative au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier a requis l’ouverture d’une information judiciaire."



Les charges retenues à l’encontre du mis en cause comprennent : "l’association de malfaiteurs, le faux et usage de faux en écritures publiques, le faux et usage de faux en écritures de commerce ou bancaires, l’escroquerie, le détournement de fonds publics ainsi que le blanchiment de capitaux."



Le Parquet a également demandé la mise en détention provisoire du suspect. Ce jour, le juge d'instruction financier a formellement inculpé le gérant de la société des faits précités et a ordonné son placement sous mandat de dépôt.