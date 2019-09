Après la série "Maîtresse d'un Homme marié", Jamra attaque "Mœurs"

Après avoir accusée la série de la "Maitresse d'un homme marié" de verser dans « l’apologie de la fornication et la promotion de l’adultère », Mame Mactar Gueye le responsable de Jamra déclare la guerre à la série « Mœurs ». Selon le religieux, la série diffusée sur Tfm à travers des séquences menant en scènes des filles mineures âgées de 16 et 17 ans fait l’apologie de la débauche.



En en croire Mame Mactar Guèye de Jamra « La série Mœurs a remporté la palme de la perversité et la médaille d’or des dérives audiovisuelles, surtout qu'ils font la vulgarisation et la banalisation de l'avortement chez les jeunes », confie t-il micro de Sénégal 7