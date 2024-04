MMA : Francis Ngannou annonce la mort de son fils de 15 mois

L’ancien champion d’arts martiaux mixtes (MMA) Francis Ngannou a annoncé tard lundi la mort de son fils de 15 mois, prénommé Kobe.



« Il était trop tôt, mais il est parti », a écrit le Franco-Camerounais sur le réseau social X, anciennement Twitter. « Mon petit garçon, mon copain Kobe était plein de vie et de joie ». « Maintenant, il est étendu sans vie. J’ai crié son nom encore et encore mais il ne répond pas ».



« J’étais la meilleure version de moi-même près de lui et maintenant je ne sais plus qui je suis. La vie est tellement injuste de nous frapper là où ça fait le plus mal », a encore dit Francis Ngannou.



Quelques heures avant de révéler la mort de son enfant, il avait posté sur X : « Quel est le sens de la vie si ce pour quoi on se bat bec et ongles […] est finalement ce qui nous frappe le plus fort ? » « Pourquoi la vie est-elle si injuste et cruelle ? », a-t-il encore demandé.



L’ex-champion de l’organisation UFC, reconverti en boxeur professionnel depuis octobre 2023, a reçu des messages de condoléances de la part de plusieurs personnalités du monde des arts martiaux.