Après le concert de casseroles, Ousmane Sonko appelle à une désobéissance civile

Le leader de Pastef a changé de stratégie de lutte. Après le concert de casseroles, Ousmane Sonko a appelé à une désobéissance civile pour protester contre la mauvaise gestion du pays et exprimer son mécontentement.



« Les gens avaient pensé à un concert de casseroles pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Il faut aller plus loin que cela en permettant à d’autres qui veulent exprimer leur mécontentement contre le régime. Il faut permettre au boutiquier qui ne veulent plus de ce régime de pouvoir fermer leurs commerces un à deux jours », a dit Sonko.



Pour ce qui est du secteur des transports, il propose aux transporteurs qui ne sont pas contents de pouvoir arrêter leur véhicule à un ou deux jours, même si c’est difficile pour la dépense quotidienne.



« Ce dont il est question à ce stade, c’est la lutte contre le régime. Il faut synchroniser ce qui se fait sur le terrain et pour cela, il faut joindre toutes les forces », estime l’opposant qui s’exprimait depuis la clinique où il a été évacué.