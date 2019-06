Après le pétrole et le Gaz, BBC s’intéresse sur la révolte du MFDC contre le projet zircon en Casamance

La chaîne britannique BBC ne compte pas lâcher du lest pour le Sénégal. Après le documentaire de Mayeni Jones publié sur les contrats pétroliers mettant au cœur d’un scandale le petit frère du Président, Aliou Sall, un autre reportage de la chaine anglaise fait surface. BBC s’intéresse à un sujet sensible : la révolte du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) contre le projet zircon en Casamance sa rébellion.



D'après "Source A", la journaliste de BBC a réalisé en Casamance un reportage sur la position du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) par rapport l'exploitation du Zircon à Niafran.



Mayeni Jones avait également, avant de prendre la tangente, effectué un autre reportage en Casamance. Lequel consistait, cette fois-ci, à fourrer son nez dans l'industrie de la pêche chinoise. Par la suite, elle s'est rendue en Gambie pour les besoins d'une autre enquête sur un sujet que le quotidien qualifie, sans prendre de gants, de sensible.