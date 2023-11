Après sa rencontre avec Sonko, Dr Cheikh Tidiane Dièye lance son opération de collecte de parrainage

Le président de la Plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg, Dr. Cheikh Tidiane Dièye, annonce le lancement ses opérations de collecte du parrainage citoyen à partir de ce lundi 27 novembre 2023. Ceci rentre dans la perspective de l’élection présidentielle de février 2024,



Porteur de la fiche de parrainage numéro 116, Docteur Cheikh Tidiane Dièye avait annoncé, après sa rencontre cordiale et stratégique avec son "frère et allié", Ousmane Sonko, qu’il "poserait des actes tendant à garantir toutes les chances de victoire au camp de la souveraineté, de la refondation, du panafricanisme et du patriotisme."