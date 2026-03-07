Coupe du Monde 2026 : Le Sénégal choisit l’Université Rutgers dans le New Jersey comme camp de base

Pour la phase de poules de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l’équipe nationale du Sénégal a porté son choix sur l’Université Rutgers, située à New Brunswick dans le New Jersey, pour établir son camp de base. L’annonce a été confirmée par Chris Paladino, président de la Société de développement du Nouveau-Brunswick (NBDEV), via une publication sur les réseaux sociaux.



Selon le site SportsTravelMagazine, les Lions de la Teranga bénéficieront des installations du stade Yurcak. Ce complexe offre des conditions de préparation optimales, comprenant : Un stade principal et deux terrains d’entraînement dédiés ; une surface de jeu en gazon naturel répondant aux exigences internationales et l’accès aux centres de performance de pointe de l’université, tels que le Hale Center ou le Rodkin Center.



Le maire de New Brunswick, James Cahill, a d’ores et déjà souhaité la bienvenue à la délégation sénégalaise, soulignant la fierté de sa ville d’accueillir l'une des nations africaines les plus prestigieuses de l'histoire. « Si le lieu exact de leur résidence hôtelière reste confidentiel pour des raisons de sécurité, l'effervescence monte déjà dans le New Jersey à l'approche de cet événement planétaire », note le site SportsTravelMagazine.



Placé dans le Groupe I, le Sénégal débutera sa compétition par un choc face à la France, à New York (MetLife Stadium) le 16 juin. Les Lions y reviendront le 22 juin pour affronter la Norvège, avant de conclure leur phase de groupes à Toronto le 26 juin, face au vainqueur d’un barrage intercontinental (Irak, Bolivie ou Suriname). Le choix de New Brunswick offre un avantage logistique majeur grâce à la proximité immédiate avec New York permettant de minimiser les déplacements pour les deux premières rencontres décisives.

