Fédération sénégalaise de football : le risque d’un comité de normalisation plane (Me Moustapha Kamara)

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) statuera, mardi 10 mars, sur la légalité de l’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) d’Abdoulaye Fall. Ce dernier est accusé par Mady Touré (candidat malheureux) d’avoir œuvré pour une «corruption systémique» et un achat de voix à grande échelle. Face à un telle situation, Me Moustapha Kamara, avocat en droit du sport, estime que le risque d’un comité de normalisation plane au sein de l’Institution, dans un entretien à L’Observateur.



«Si le TAS confirme les élections, Abdoulaye Fall poursuit son mandat en toute légitimité. En revanche, si les élections sont annulées, la FIFA et le ministère de tutelle devront intervenir. Ils pourront nommer un comité d’experts ou de normalisation ou une personnalité neutre pour organiser un nouveau scrutin», explique-t-il.



L’expert précise, par ailleurs, que devant le TAS, «le recours n’est pas dirigé contre Abdoulaye Fall en tant que candidat, mais contre la décision rendue par la Commission électorale». Mais étant donné qu’une annulation de l’élection impacterait l’élu, il est inclus dans la procédure pour assurer sa défense.



Lors de l’élection en cause, Abdoulaye Fall avait obtenu 322 voix, contre 30 pour son adversaire. Dans des images largement publiées sur les réseaux sociaux, un présumé électeur a reçu des billets de banques, ignorant qu’il était filmé par des cameras discrètes. Cependant, la Commission électorale et l’actuel président de la FSF ont toujours nié et rejeté les accusations, les qualifiant de «diffamatoires».