Armée sénégalaise : Augustin Tine veut favoriser l’équité et l’égalité des genres

Le ministre des Forces armées veut corriger les disparités au sein de l’armée. C’est ce qu’a annoncé Augustine Tine, qui se prononçait sur la question lors de la cérémonie d’ouverture d’une table ronde des bailleurs pour le financement du Programme de la formation sur l’institutionnalisation du genre dans les forces armées.



«Des mesures correctives ont été prises afin d’assurer l’instauration d’un environnement favorable à l’équité et à l’égalité de genre dans les forces armées», a-t-il indiqué dans des propos rapportés par APS.



Revenant sur le but de la rencontre, M. Tine informe qu’elle vise «à trouver des ressources additionnelles aux budgets de fonctionnement et d’investissement de l’Etat du Sénégal pour poursuivre la mise en œuvre effective de la stratégie sectorielle genre des Forces armées».



La rencontre a noté la participation de la ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Ndèye Sali Diop Dieng, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Sénégal George Hodgson et l’administrateur du centre panafricain de l’ONG femmes-Africa-solidarité Coumba Fall Venn, ainsi que des représentants des partenaires techniques et financiers du Sénégal.