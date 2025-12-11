CAN Maroc 2025: le C NRA appelle les médias audiovisuels à respecter les droits exclusifs de la RTS

Le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) averti les médias contre toute retransmission illégale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. Dans un communiqué publié ce 11 décembre, l’organe de régulation précise que « seule la RTS a fourni dans le délai imparti les documents attestant ses droits sur la CAN Maroc 2025 ».



Le CNRA s’appuie sur le contrat de licence relatif à l'exploitation de droits médias de la CAN 2025 entre New World TV et la Radiotélévision Sénégalaise (RTS). En conséquence, il invite les radios, télévisions, distributeurs et diffuseurs à « s'abstenir de porter préjudice à la RTS et à éviter toute retransmission illégale des matchs de la CAN Maroc 2025 ».