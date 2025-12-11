Un véhicule volé retrouvé à Guédiawaye : deux (2) suspects déférés après une enquête minutieuse

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico a procédé au déferrement au parquet, ce 8 décembre 2025, de deux individus pour vol en réunion aggravé par la commission de nuit et recel.



Selon la Police nationale, ces interpellations font suite à une plainte déposée par la victime domiciliée à Malika, concernant un vol de véhicule en date du 07 novembre 2025. Selon le plaignant, le 07 novembre 2025, alors qu'il s'apprêtait à se rendre au travail, il a constaté la disparition de son véhicule de marque Renault Clio, de couleur blanche, qui lui avait été confié.



Auditionné, le propriétaire du véhicule a déclaré l'avoir acheté quelques mois auparavant et l'avoir confié au plaignant pour un service de transport.



Le plaignant a évoqué des soupçons à l’encontre de son colocataire, en raison de ses nombreuses questions sur les circonstances du vol et les équipements de sécurité du véhicule (notamment la présence de GPS ou de caméra de surveillance), allant même jusqu’à lui proposer les services d’un marabout.



Suite à ces éléments, plusieurs convocations, restées sans suite, ont été adressées au colocataire, suspecté par le plaignant. C’est ainsi que le 04 décembre 2025, le suspect a été localisé dans un atelier à Yeumbeul.



En conséquence, une mission d’interpellation a été confiée aux éléments de l'unité.

De retour, les éléments ont ramené un véhicule de marque Mercedes Benz, mais sans le suspect qui avait réussi à prendre la fuite. La fouille du véhicule a permis de retrouver dans le coffre une sacoche d'outils contenant, après vérification, la carte grise du véhicule volé, le permis de conduire du plaignant et une clé de type "let’s go" de marque Renault Clio, rapporte la Police.



Suite à cela, le 05 décembre 2025, aux environs de minuit, la poursuite des investigations a permis de localiser le fugitif dans un appartement à Yeumbeul, où il était caché par une dame qu’il présentait comme son épouse.



Immédiatement, le transport effectué par les éléments a permis de le retrouver dissimulé dans les toilettes de l'appartement avec la complicité de son épouse.



Après un interrogatoire approfondi, il a reconnu les faits et a indiqué l’endroit où il avait dissimulé le véhicule, à savoir près d’un bassin de rétention à Guédiawaye.



Par la suite, le transport effectué au lieu indiqué a permis de retrouver le véhicule, dûment reconnu par le propriétaire et soigneusement dissimulé près d’un bassin de rétention.

À l'issue de la procédure, les individus ont été déférés devant le parquet.