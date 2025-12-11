Justice : Mo Gates envoyé en prison

Mohamet Bakara Diallo, alias Mo Gates, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi, après avoir été déféré au parquet de Dakar par la Brigade des affaires générales de la Division des investigations criminelles (DIC).



Selon Seneweb, Mo Gates est poursuivi pour association de malfaiteurs et détournement d'objets saisis. Son procès est prévu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi 16 décembre 2025.