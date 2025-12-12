Tentative de coup d’État au Bénin: le chef de la diplomatie nigériane réagit à l’appui militaire d’Abuja

La situation politique en Guinée-Bissau et au Bénin devrait être au centre des discussions du sommet des chefs d’État de la Cédéao, prévu le 14 décembre 2025 à Abuja. En amont, la dernière session du Conseil des ministres se tient ce vendredi. Jeudi, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, s’est exprimé pour défendre l’intervention de son pays face à la tentative de putsch du 7 décembre à Cotonou, avec lequel le Nigeria partage plus de 700 km de frontière. Il s’agit de la première déclaration officielle depuis que la situation se stabilise progressivement au Bénin.



Dimanche 7 décembre, alors qu’une tentative de coup d’État est en cours, des avions de chasse partis de Lagos frappent à plusieurs reprises les positions des soldats mutins retranchés dans le camp militaire de Togbin, à Cotonou. Cette opération, ordonnée par le président nigérian Bola Tinubu pour « sauvegarder l’ordre constitutionnel », visait à « déloger les putschistes de la télévision nationale » et du camp où ils s'étaient regroupés. La présidence nigériane a confirmé qu’un contingent terrestre avait également été déployé « désormais au Bénin ». Selon le gouvernement béninois, cette intervention a été déterminante pour mettre en déroute les mutins et reprendre le contrôle de la base.



L’implication d’Abuja, d’abord révélée par des sources sécuritaires, a ensuite été détaillée dans un communiqué de la présidence. Les autorités nigérianes expliquent avoir répondu à deux demandes officielles du ministère béninois des Affaires étrangères, transmises par note verbale, sollicitant un « soutien aérien immédiat » puis l’appui de troupes au sol.