Arrestation Guy Marius Sagna et Adama Gaye: le Meer salue le travail remarquable de la justice sénégalaise

Le Coordonateur national Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer), Ablaye Diagne, a salué le travail remarquable de la justice sénégalaise dans la gestion de ces affaires, en allusion à l’arrestation de Guy Marius Sagna et Adama Gaye.



« L’actualité nationale est dernièrement animée par les arrestations des sieurs Guy Marius Sagna pour et Adama Gaye, tous deux auteurs d’actes répréhensibles et contraires à la Loi. Le Meer par la voix de son coordonnateur, condamne avec la plus grande énergie ces agissements et salue le travail remarquable de la justice dans la gestion de ces affaires », indique le communiqué.



« En effet, diffuser une fausse alerte à un attentat terroriste, insulter le chef de l’Etat, voilà des comportements dangereux et irresponsables face auxquels l’Etat, garant de la paix publique et de la tranquillité des citoyens ne peut, et ne doit surtout pas prêter le flanc », ajoute le document transmis à PressAfrik.



M. Diagne et des camarades n’ont pas épargné les membres de l’opposition dont Ousmane Sonko, qui ont appelé à la libération des détenus. « Que des opposants veuillent utiliser ces affaires pour verser du discrédit sur le régime du Président Macky Sall n’est pas nouveau ».



« Ils nous ont habitués à ces prises de position irresponsables et à des tentatives malheureuses de manipulation de l’opinion. Quelqu’un comme Ousmane Sonko, constant dans les affirmations gratuites, qui aspire à diriger le Sénégal, s’il voit dans ces arrestations la manifestation d’une dictature, il avoue juste son mépris de la légalité et montre encore une fois aux sénégalais ses limites » estime le Meer.