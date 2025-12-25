Kédougou : les fidèles invités à prier pour les enfants et chrétiens privés de Noël

Le curé de la paroisse Saint-Joseph de Kédougou, l’abbé Jean Harouna Amani, a invité, jeudi, à l’occasion de la célébration de la solennité de Noël, les chrétiens à prier pour tous les enfants qui ne peuvent pas célébrer cette fête en raison de la guerre, de la famine et d’autres difficultés, rapporte l’APS.
« Nous sommes appelés à prier pour tous ces enfants qui ne peuvent pas fêter Noël aujourd’hui à cause de la guerre, de la famine et de toutes les souffrances qu’ils endurent au quotidien », a-t-il déclaré dans son homélie.
Selon l’APS, l’abbé Amani a également exhorté les fidèles à avoir une pensée pour les chrétiens qui, dans certaines régions du monde, ne peuvent pas se rassembler librement dans une église pour prier et communier.
« Nous devons penser à ces chrétiens qui ne peuvent pas se retrouver dans une église pour prier ensemble et célébrer Noël, ainsi qu’aux familles démunies », a-t-il souligné.
Il a enfin invité les fidèles à être des vecteurs de joie et de paix autour d’eux, en insistant sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale malgré les différences. « La diversité ne doit pas être un frein, mais plutôt un levier pour la construction et l’édification de la paix », a-t-il conclu.
« Nous sommes appelés à prier pour tous ces enfants qui ne peuvent pas fêter Noël aujourd’hui à cause de la guerre, de la famine et de toutes les souffrances qu’ils endurent au quotidien », a-t-il déclaré dans son homélie.
Selon l’APS, l’abbé Amani a également exhorté les fidèles à avoir une pensée pour les chrétiens qui, dans certaines régions du monde, ne peuvent pas se rassembler librement dans une église pour prier et communier.
« Nous devons penser à ces chrétiens qui ne peuvent pas se retrouver dans une église pour prier ensemble et célébrer Noël, ainsi qu’aux familles démunies », a-t-il souligné.
Il a enfin invité les fidèles à être des vecteurs de joie et de paix autour d’eux, en insistant sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale malgré les différences. « La diversité ne doit pas être un frein, mais plutôt un levier pour la construction et l’édification de la paix », a-t-il conclu.
Autres articles
-
Noël 2025 : le Président Bassirou Diomaye Faye adresse un message de paix et de solidarité à la communauté chrétienne
-
Université de Kolda : le directeur du CROUS/Z justifie la fermeture du restaurant
-
Noël 2025 : le Pape Léon XIV appelle à la responsabilité et à la paix face aux conflits qui ravagent le monde
-
Électrification rurale : huit (8) villages mis en service à Fatick et Mbour
-
Le Sénégal zappé dans la stratégie " America First" de Trump pour la santé mondiale