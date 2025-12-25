Grand Yoff : deux individus arrêtés pour cambriolages en série et blanchiment de capitaux

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé, le 23 décembre 2025, deux individus pour « association de malfaiteurs, vol en réunion avec effraction, escalade et usage de fausses clés, blanchiment de capitaux et complicité », a indiqué la Police nationale.



Selon la même source, l’enquête fait suite à une plainte déposée le 19 décembre par un commerçant de Liberté VI, victime de cambriolage de sa boutique. Le malfaiteur, opérant à bord d'un véhicule 4x4 blanc sans plaque, avait défoncé la porte pour emporter un coffre-fort contenant 1 451 000 FCFA. Malgré son camouflage (cagoule, gants et casque), les images de vidéosurveillance ont permis d'initier les recherches.



L'enquête et l'interpellation



Toujours d’après la Police, l'auteur principal a été localisé à la Médina et interpellé dans un restaurant du centre-ville en compagnie de sa petite amie. La perquisition de sa chambre a permis de saisir les vêtements portés lors du vol, une matraque électrique, des bijoux et du matériel de camouflage.



L'ampleur du butin



L’investigation a conduit les policiers à Keur Massar, dans un immeuble R+2 appartenant au suspect, entièrement meublé à neuf. Sur place, un coffre-fort vide et des bijoux ont été retrouvés. Le suspect est également impliqué dans un autre cambriolage aux HLM, où il aurait dérobé 24 000 000 FCFA, rapporte la Police nationale.



Les enquêtes ont révélé que les revenus issus de ces crimes servaient à financer le train de vie du couple et la construction immobilière. Les mis en cause ont été placés en garde à vue.