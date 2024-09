Arrestation de Cheikhouna Keïta : l’ancien commissaire risque « une information judiciaire et un mandat de dépôt »

Cheikhouna Keïta, ancien commissaire de police et ex-patron de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a été arrêté hier vendredi, sur ordre du parquet et placé en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC) pour « diffusion de fausses nouvelles ». Selon le journal Libération, « le parquet envisage d’ouvrir une information judiciaire à son encontre et de requérir un mandat de dépôt. »



L’arrestation fait suite à des propos tenus par commissaire Keïta dans une vidéo, où il avait évoqué une supposée altercation entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Interrogé par les enquêteurs, Cheikhouna Keïta a affirmé « qu’il ne faisait que répéter des rumeurs largement répandues concernant les relations tendues entre les deux dirigeants. »



Cette affaire marque la deuxième convocation de Cheikhouna Keïta, qui est également le président du mouvement « Dollel Askan Wi ». Le commissaire à la retraite sera déféré en début de semaine prochaine, où il pourrait faire face à des charges sérieuses pour ses déclarations jugées diffamatoires.